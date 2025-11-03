Una patrulla de paisà enxampa un turista amb una petita quantitat de droga

El servei de Policia també ha detingut, aquest passat cap de setmana, un turista de 28 anys. L’individu arrestat va ser enxampat pels agents del servei de l’ordre amb una petita quantitat d’MDMA. Va ser una patrulla que anava de paisà qui el va controlar amb la droga. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge, a Andorra la Vella.
Cinc persones detingudes per positius al volant
Aquesta darrera setmana la Policia ha practicat diferents detencions per alcohol al volant. Es tracta de cinc homes i una dona d’entre 24 i 75 anys a qui s’ha detectat en diversos controls organitzats a la xarxa viària amb taxes d’alcoholèmia al volant d’1,06 a 1,40 grams d’alcohol per litre de sang.