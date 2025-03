Unanimitat dels grups parlamentaris per a impulsar una Xarxa de Dones Parlamentàries a Andorra

La seu actual del Parlament andorrà (Consell General)

La totalitat dels grups parlamentaris (Demòcrates, Concòrdia, Socialdemòcrata, Andorra Endavant, Ciutadans Compromesos) i el conseller general no adscrit Víctor Pintos han impulsat la primera Xarxa de Dones Parlamentàries a Andorra, a través d’una proposta d’acord que serà sotmesa al Consell General (i aprovada amb tota probabilitat), en la sessió ordinària d’aquest dijous, 6 de març. L’objectiu és contribuir, des del Consell General, a la tasca desplegada al país per a abordar les desigualtats de gènere, promoure la inclusió i incentivar la representació política de les dones en benefici de la ciutadania.

Així, i tal com han explicat les conselleres generals Berna Coma (Demòcrates), Núria Segués (Concòrdia), Noemí Amador (Andorra Endavant) i Susanna Vela (Socialdemòcrates) en roda de premsa aquest dimecres, la Xarxa de Dones és una iniciativa impulsada per la delegació del Consell General a l’Assemblea del Consell d’Europa (APCE), arran de la visita a Andorra de Despina Chatzivassiliou, Secretària General de l’organisme, el 8 de març de l’any passat amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Durant aquesta visita, Chatzivassiliou va presentar la Xarxa de Dones de l’APCE, que ella mateixa va crear el 2022. “Vam trobar que era una iniciativa molt interessant i ens va motivar per a crear la nostra pròpia xarxa al Consell”, ha manifestat Coma. Prendre la decisió unànime d’institucionalitzar la Xarxa a través del Consell General converteix Andorra en “un país pioner”.

La seva creació aporta diferents beneficis, alguns dels quals són, a nivell internacional, reforçar el lloc i la tasca de les conselleres generals en les delegacions i donar més visibilitat a Andorra a l’exterior. A nivell nacional, donar un impuls a la igualtat de gènere, posant la igualtat al centre dels debats. Núria Segués ha recordat que les institucions públiques “tenim una responsabilitat essencial de ser un referent en la lluita per la igualtat”. Per això ha afegit que “hem de facilitar i promoure accions que vetllin i incorporin la visió i perspectiva de gènere”.

La Xarxa també permetrà recuperar el vincle amb les antigues parlamentàries, per a poder aprofitar la seva experiència i coneixements sobre el món polític. De fet, a la Xarxa de Dones Parlamentàries s’hi podran adherir síndiques, subsíndiques i conselleres generals en actiu, així com exsíndiques, exsubsíndiques i exconselleres generals.

Paral·lelament, la Xarxa habilitarà un canal directe amb la societat civil (com poden ser les associacions feministes) i els organismes institucionals, per a enfortir els vincles entre la població i les institucions, no només del país. En aquest sentit, la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha destacat que un avantatge és la de “crear vincles amb les altres xarxes internacionals, com per exemple de partits polítics, que ara no existeixen” amb l’objectiu de poder introduir “en els nostres debats temes de primer ordre que s’estigui discutint en l’àmbit europeu i en l’àmbit internacional i poder valorar com es pot vehicular pel Parlament”.

Durant la roda de premsa, les conselleres generals han recordat que la Llei sobre l’aplicació de la igualtat efectiva entre dones i homes de 2022 emana els poders públics, inclòs el Consell General, a ser els primers a liderar els esforços per a aconseguir la igualtat efectiva i promoure accions concretes amb perspectiva de gènere. Es tracta, per tant, d’encomanes que s’alineen perfectament amb el que promou la nova Xarxa de Dones Parlamentàries.

La Xarxa estarà conformada per dos òrgans generals: l’Assemblea General i un Comitè Executiu. Tal com ha detallat la consellera general d’Andorra Endavant, Noemí Amador, l’Assemblea “es compondrà de totes les persones membres de la Xarxa” i tindrà com a competències l’elaboració d’informes de les Propostes d’Acord, elaboració de memòries d’activitat, aprovació de pressupostos, entre d’altres. Per la seva banda l’Executiva es formarà per cinc persones de ple dret escollides per l’Assemblea General, del qual “la presidència, vicepresidència i una vocal s’escollirà per la Sindicatura entre membres actives del Consell General”, i tindrà com a objectiu assumir la representació de la Xarxa i el compliment i execució del seu funcionament.