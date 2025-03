Vela (PS) incorpora editorials i llibreries al règim de franquícia de drets i taxes del Codi de Duana

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat a Sindicatura, avui dimecres, tres esmenes al Projecte de llei del Codi de Duana. En aquest sentit, Vela ha proposat modificar la Disposició final primera per tal que, si hi ha exempcions de l’impost de les importacions objectes de col·lecció o d’art, per tal que els factors econòmics no es tinguin en compte -a diferència dels culturals, educatius i turístics, ja que pot ser contradictori amb la voluntat de la proposta.

Així mateix, els socialdemòcrates volen afegir que editorials i llibreries s’incloguin en el règim de franquícia de drets i taxes duaneres, així com cercar mesures per a facilitar la importació i exportació d’obres i instruments culturals per tal de donar compliment a la Disposició final vuitena de la llei de l’Estatut de l’artista del Principat d’Andorra.