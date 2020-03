El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que s’està a l’espera de rebre un grup de professionals sanitaris cubans que reforçaran el sistema andorrà. Serà un grup d’una trentena de metges i infermers especialitzats en cures intensives i en ventilació mecànica. Aquest grup serà acompanyat per professionals andorrans amb qui compartiran coneixements.

Martínez Benazet ha manifestat que això “ens dona esperança i ens ajudarà moltíssim”, ja que la intubació i ventilació mecànica requereix molts recursos i especialització.

D’altra banda, el titular de Salut també ha informat que el departament francès de Foix ha posat a disposició d’Andorra els seus equips tècnics per si el Principat ho necessités hi pogués traslladar malalts greus. Pel moment, el ministre ha assegurat que s’està “lluny de necessitar-ho” però que no ho descarta.

Martínez Benazet ha agraït el suport francès i ha aprofitat per agrair també el recolzament dels veïns del sud, que realitzen les proves de PCR dels andorrans.