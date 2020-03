El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat la que plataforma digital que s’ha posat en marxa les darreres hores per reforçar el control de la COVID-19 a Andorra ja ha registrat més de 1.000 usuaris.

L’eina permet realitzar un test d’autoavaluació tenint en compte la simptomatologia i patologies prèvies per tal de rebre les indicacions sanitàries escaients, o recol·lectar cada dia els símptomes dels malalts amb coronavirus que estan aïllats en els seus domicilis. La direcció web per accedir-hi és https://coronavirus.govern.ad.

Així, en aquesta primera fase, la plataforma està especialment dirigida a totes aquelles persones que són positives del virus i que estan aïllades a casa, aquelles que són un contacte d’un positiu o les que presentin símptomes. Tot i això, Martínez Benazet ha recordat que tothom hi pot entrar i fer-se el primer test d’autoavaluació sense necessitat d’inscriure’s. El ministre també ha explicat que darrera la plataforma hi ha un equip pluridisciplinari format per personal del ministeri, el SAAS i ActuaTech.