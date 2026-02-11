Els Mossos detenen un home a Organyà per intentar atropellar-ne un altre

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir, el passat 4 de febrer, un home, de 47 anys, com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa, lesions i maltractament animal. Els fets van succeir el passat 2 de febrer, a les 9 hores, a la zona dels horts d’Organyà, quan es va produir una discussió inicial entre una parella que passejava tres gossos correctament lligats i un altre home que també passeja animals sense lligar.
Després d’aquesta discussió, l’agressor va marxar al seu domicili i va tornar amb el seu vehicle, a alta velocitat, amb la intenció d’atropellar el noi.
La víctima, quan va detectar que el vehicle es dirigia cap a ell, va saltar al marge del camí per a evitar l’atropellament, però no va poder evitar que el vehicle passés per damunt dels seus gossos. Com a conseqüència, un animal va morir a l’acte, un altre va resultar amb ferides greus i el tercer, ferit lleu.
Al no aconseguir atropellar el noi, va fer mitja volta i ho va intentar per segona vegada, sense aconseguir-ho.
Arran aquests fets es va obrir una investigació que va finalitzar dimecres passat amb la detenció de l’agressor.
El detingut va passar l’endemà a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.