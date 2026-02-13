Una planta per a cada habitació de la casa

Triar plantes segons cada espai de la llar és una forma senzilla de transformar l’ambient i millorar-ne el benestar. No es tracta de posar indiscriminadament plantes a cada dependència, sinó de tenir un criteri i donar un sentit a la nostra elecció. No és el mateix ubicar una planta en una cuina que fer-ho a l’habitació on romandrem diverses hores per a dormir i descansar.
Al saló: volum i presència verda
Plantes grans com la monstera, la palmera areca o el ficus donen presència al saló i s’adapten bé a espais lluminosos. Per a racons amb poca llum, la sansevièria i la zamioculca mantenen el verd sense manteniment exigent.
A la cuina: verd que també és útil
Les herbes aromàtiques aporten vida i utilitat, mentre que cactus i suculentes resisteixen canvis de temperatura i requereixen poca cura, ideals per a zones properes als fogons.
Al dormitori: calma i aire més net
L’espatifil·li, la sansevièria i la lavanda (espígol) generen un ambient relaxant i milloren la qualitat de l’aire, afavorint un descans més reparador.
Al bany: plantes que estimen la humitat
La falguera, el bambú i les orquídies s’adapten bé a la humitat del bany i aporten un toc natural i elegant, fins i tot, amb llum limitada.
Al despatx: un toc verd que inspira
Suculentes petites, heura i anturis animen l’espai de treball sense ocupar massa lloc i contribueixen a un ambient més inspirador i agradable.
Triar la planta adequada per a cada habitació significa adaptar natura i funcionalitat. Una bona selecció transforma l’atmosfera, dona equilibri visual i converteix cada espai en un entorn més saludable i agradable.