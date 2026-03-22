Títol: Animatopeies
Escriptor: Ronny Ruiz Mateo
Il·lustradora: María Pascual de la Torre
Traducció: Oblit Baseiria
Editorial: Ekaré
Pàgines: 14
Edat: Per als més petits
Un dels records que tinc de la meva infantesa és quan a la nit, abans d’anar a dormir, la meva mare em llegia una vegada rere l’altra la mateixa història. Recordo les veus que feia dels personatges, la cadència, les pauses, els sorolls que hi afegia i, sobretot, aquella onomatopeia del tren de vapor allunyant-se sobre les vies…
Aquest és el record que m’ha sobrevingut quan he acabat de llegir Animatopeies, un poema sonor de Ronny Ruiz Mateo que comença així: «La vaca mugeix muuuu / i el gat miola meu / la vacagat mugiola mueu».
El llibre, en cartoné i de cantells arrodonits, presenta sempre la mateixa estructura: a la pàgina esquerra podem veure dos animals fent cadascú el seu so característic i a la pàgina dreta es fusionen i es crea un animal imaginari. Aquesta unió fa que canviï no només el nom de l’animal (vacagat), sinó també el del so que emet l’animal (mugiola) i la seva onomatopeia (mueu).
Les il·lustracions de María Pascual de la Torre són indispensables per a donar el valor que es mereix a aquest llibre. Se’ns presenta amb una coberta atractiva amb la cara d’un drac amb la boca ben oberta —el lloc d’on surten els sons i, per tant, les paraules—, i les il·lustracions complementen el text amb matisos i detalls dels diferents animals. A més, podem percebre una relació de tonalitat entre una pàgina i la següent.
Cal destacar la magnífica tasca de traducció al català d’Oblit Baseiria, així com l’encert editorial en la cura de la tipografia i de l’ús de la lletra majúscula i d’impremta per tal que el lector pugui diferenciar i destriar els sons dels diferents animals.
El final, que no us podeu perdre, no deixa indiferent: trobareu un element autoreferencial i dos personatges que us sorprendran. A més, no deixeu de banda la contracoberta.
És un llibre per a bordar, raucar i cridar en veu alta amb un resultat insòlit, singular i divertit.
Dani Espresate Romero / Clijcat / Faristol