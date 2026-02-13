Nou programa de mobilitat per a joves andorrans amb Malta

Andorra amplia la cooperació amb Malta amb l’entrada en vigor d’un nou programa de mobilitat juvenil dins el Work & Holiday. Aquest tipus de programa permet als joves combinar una estada temporal a l’estranger amb la possibilitat de treballar-hi legalment, amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi cultural, l’adquisició d’experiència professional i el desenvolupament personal en un entorn internacional.
El programa s’adreça exclusivament a nacionals andorrans d’entre 18 i 30 anys que compleixin els requisits establerts. Les persones participants podran residir temporalment a Malta i exercir-hi una activitat laboral per a complementar la seva experiència de mobilitat. Amb aquesta nova incorporació, Andorra amplia la xarxa de països amb conveni de mobilitat juvenil. Actualment, els programes es troben en funcionament amb Canadà, Irlanda, Alemanya, Regne Unit, República de Corea, Islàndia i Noruega.
A més, properament entrarà en vigor el programa amb Croàcia, ampliant encara més les oportunitats internacionals per als joves del Principat.
La informació detallada sobre requisits, condicions i procediment de sol·licitud ja es troba disponible al web del Ministeri d’Afers Exteriors.