Una nova alta al Sant Hospital de la Seu, que ara té un ingressat per coronavirus

El Sant Hospital de la Seu ha donat aquest dilluns una nova alta a un pacient que ha superat la COVID-19. D’aquesta manera, a data d’avui, al centre mèdic urgellenc només resta una persona ingressada amb coronavirus. Les darreres vint-i-quatre hores no hi ha hagut cap nou ingrés, no hi ha cap anàlisi pendent i tampoc no s’ha hagut de lamentar cap mort.

L‘alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha valorat el fet que aquests darrers dies les xifres de contagis es mantenen “estables” i creu que es va “millorant a poc a poc”, si bé manté la crida a la precaució i a mantenir les mesures de prevenció elementals, com ara portar màscara si cal sortir al carrer, per evitar patir un contagi.

En aquest sentit, Fàbrega ha recordat que, tot i que el nombre de persones aïllades als seus domicilis ha experimentat una nova reducció, a l’àmbit del CAP de la Seu encara n’hi ha 199, de les quals 36 són casos confirmats, 83 sospites i 80 contactes sense símptomes. De les persones aïllades a casa, ja se s’ha donat d’alta 122, una xifra que va pujant. I en xifres acumulades, hi ha hagut aïllats 46 casos confirmats positius, 133 sospites i 142 contactes; en total, 318 persones.

La situació també evoluciona favorablement a la Cerdanya, on aquestes darreres hores l’Hospital Transfronterer ha aconseguit, per primera vegada des que hi va haver ingressos, reduir fins a zero el nombre de persones hospitalitzades per COVID-19.

A més a més, tot i que com a l’Alt Urgell hi segueix havent moltes persones aïllades als seus domicilis, el centre mèdic ha explicat que la Cerdanya ha aconseguit també situar-se com la sisena comarca de Catalunya amb menys contagis.