Un sostenidor intel·ligent contra el càncer de mama

Al voltant de 6.500 dones moren anualment per càncer de mama a Espanya. S’estima que cada any es diagnostiquen gairebé 33.000 nous casos d’aquesta malaltia en el que ha suposat un creixement de les dones que el pateixen del 30% des de 2012.

Sens dubte es tracta d’un problema sanitari de primera magnitud i per això totes les mesures per a poder-lo pal·liar són indispensables. Entre aquestes, la més important és la detecció ràpida dels primers símptomes de la malaltia. En aquest sentit, el desenvolupament dut a terme per un grup d’estudiants de l’Escola Politècnica Federal de Lausana, a Suïssa, juntament amb l’empresa IcosaMed resulta d’allò més encoratjador. Es tracta de sostenidor intel·ligent que permet detectar el càncer de mama en les primeres fases del seu desenvolupament.

Aquest wearable empra un sistema d’ultrasons gràcies al qual és possible escanejar el pit per a buscar possibles cèl·lules cancerígenes. Quan l’artefacte detecta una acumulació d’aquesta mena de cèl·lules envia un senyal a la usuària. És després de rebre aquest missatge quan la dona ha de dirigir-se a la persona del servei sanitari per a comprovar si realment té càncer de mama.

Segons expliquen els investigadors, es tracta d’un mètode no invasiu ja que per a les dones és senzill de portar sense adonar-se’n.

Està previst que aquest desenvolupament es comercialitzi primer entre aquelles dones que ja han tingut càncer de mamà, per a després estendre’s el producte a la resta del mercat a partir de l’any 2021.

Per Tecnonews