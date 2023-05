Una jove de la Cerdanya aconsegueix 500.000 seguidors en un any

Ariadna Domingo (qué community!)

El 2019, la cerdana Ariadna Domingo, amb 19 anys, estava cursant els estudis de disseny gràfic a Barcelona, quan va decidir obrir un perfil d’Instagram per a vendre il·lustracions personalitzades. “Després de dos anys, em vaig adonar de la manca d’informació que hi havia sobre com gestionar les xarxes socials. A mi, personalment, m’encantava i vaig veure l’oportunitat d’obrir un negoci referent a Instagram i Tiktok. Aquest tenia l’únic objectiu d’ajudar al fet que la gent pogués complir els seus objectius”, explica.

Va ser llavors, el gener del 2022, quan va obrir @que.community. Un perfil ple de consells sobre gestió de les xarxes socials, que ara gairebé ja arriba als 430.000 mil seguidors. Tot això ho ha complementat creant una formació, on els seus alumnes asseguren veure resultats orgànics i reals.

Domingo explica: “Des de la pandèmia les xarxes socials han agafat força. La gent ha vist que et poden donar moltes oportunitats tant en l’àmbit personal com de negoci i aquest és un dels motius pels quals estan molt en auge. Ara bé, és fàcil fer créixer un compte, però calen coneixements sobre la plataforma, per a entendre cap a on posicionar el teu perfil, marca o projecte.”

Ariadna Domingo, originària de la Cerdanya, afirma que Instagram ha canviat molt aquests darrers anys i comparteix 5 claus que li han permès tenir un creixement a les xarxes aquest 2023:

“En primer lloc, hem de saber a qui anem dirigits. Tenir clar el target i el nostre client ideal ens serà imprescindible a l’hora d’obrir un perfil.”

“La segona clau seria el contingut. El famós contingut de valor. Es tracta de compartir consells i trucs útils, relacionats amb el nostre sector.”

“En tercer lloc, cal tenir en compte l’horari de publicació. Cada perfil és un món, però sí que ens podem fixar en la rutina laboral més comuna del nostre país. A partir d’aquí, definim que la millor franja és a la nit, de 19 a 21 hores, on l’usuari ja ha arribat a casa i està preparat per a rebre els inputs que li llancem.”

“Finalment i en referència a cada quant aniria bé publicar, sempre recomano que “menys és més”. Si centrem tota la nostra energia en un post, aquest tindrà molts més resultats que si pengem una publicació diària.”, afirma l’especialista en màrqueting.

A més a més, Domingo comenta que fa 2 anys que la plataforma no estava donant tant valor a les fotos, però aquest 2023, tornen a funcionar.

Domingo creu que això de les xarxes socials, és només el principi i recomana i anima a les empreses a aprofitar el tiratge que estan tenint.





Sobre Ariadna Domingo

22 anys. La Cerdanya. Llicenciada en disseny gràfic.

El curs d’Instagram es va llençar al gener i el formen més de 700 alumnes.

Diversos influencers de gran notorietat a Espanya i Catalunya, ja han confiat en @que.community per a capgirar la seva estratègia de xarxes socials i poder obtenir bons resultats en cada publicació que fan.

Gairebé 430.000 seguidors en un any i 4 mesos, sense inversió.