La Seu: A concurs l’explotació del Bar del Centre Cívic El Passeig

Terrassa del bar del Centre, a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tret a concurs la licitació per a l’explotació del Bar del Centre Cívic El Passeig. El contracte que ofereix el consistori als interessats és per un termini de quatre anys i el valor estimat del contracte és de 54.424 euros, amb un pressupost de licitació de 10.000 euros.

El plec de condicions econòmiques i legals es pot consultar al web de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. El termini per a presentar ofertes s’acabarà dilluns vinent, 22 de maig. A banda de l’explotació del bar, l’acord també contempla que l’adjudicatari es faci càrrec del manteniment de les sales annexes de la planta baixa del Centre Cívic. El local també compta amb un espai de terrassa a l’exterior de l’edifici, a la plaça de Soldevila, i està ubicat a tocar del carrer Major i del passeig Joan Brudieu, com també al costat mateix del Sant Hospital.

L’anunci d’aquest nou període de concessió per al Bar del Centre Cívic coincideix amb el fet que actualment l’Ajuntament de la Seu d’Urgell duu a terme obres de reforma a la planta baixa de l’edifici, tal com ja s’havia anunciat. Els treballs ja es van planificar ara fa un any i es van començar aquest mes de març. El consistori hi destina 120.000 euros per a reformar-ne els lavabos, redistribuir la cuina i el vestíbul i condicionar els sistemes d’electricitat, aigua i climatització. Paral·lelament, al mateix bloc s’hi ha de dur a terme, al pis superior, l’ampliació d’espai per a la residència de la Fundació Sant Hospital, amb el suport econòmic de la Diputació de Lleida i dels fons europeus Next Generation. Entremig d’aquestes dues plantes, al primer pis hi ha les instal·lacions del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.