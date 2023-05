L’humorista Javi Sancho: “Del deporte también se sale”

L’humorista -i també esportista, Javi Sancho, actuarà al Principat d’Andorra per a presentar el seu espectacle “Del deporte también se sale”. El xou d’humor tindrà lloc aquest proper dijous, dia 25 de maig, a les 21 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Sancho va fer-se popular sent ben jove, fa anys, en diferents espais televisius i actuant en nombrosos teatres, però, també, penjant els seus vídeos -molt divertits- a les xarxes socials mentre practicava esport. Immediatament va començar a gaudir de nombrosos seguidors.

El que Javi Sancho diu

Bones! Soc Javi Sancho , de veritat, això ho escric “de mi pa ti”. T’explico una mica: considero esportista d’elit des del que fa anys que pensa en apuntar-se a un gimnàs fins al que guanya la Vuelta a España.

Un cop tenim clar que ets un dels “esportistes d’elit” elegits per a formar part del meu xou, seré sincer; en aquest espectacle parlo de la meva relació amor/odi amb l’esport i de la febre esportiva que ens envolta, tots dos sabem que la gent s’està tornant boja, potser siguis un d’ells, però tu moles, els altres no tant. T´explicaré en confiança experiències, amb les quals, estic segur que et sentiràs identificat, entenc que no ho arribis a reconèixer mai per a mantenir la teva dignitat, fes-ho tu, que encara pots. A més, et colaré moltes coses més: des de traumes provocats per les meves relacions sentimentals al llarg de la meva vida fins a les embolicades de la meva família.

Les entrades per a l’espectacle de Javi Sancho ja són a la venda des de fa dies.