Una G4 molt intensa va decidir els podis de les AndbankGSeries

El pilot Joel Font participant a les AndbankGSeries (FotoEsport)

Es van dissipar els dubtes, Antonio Otero (Clio ICE Trophy), Jose Roger (Side by Side) i Maxime Emery (ICE Gladiators) es van proclamar vencedors, en les respectives categories, de les AndbankGSeries 2024, després d’un darrer meeting (G4) en què la tensió va ser la nota predominant pel fet que tots els podis estaven per decidir.

Tal com es preveia, els resultats del darrer meeting del calendari (G4) van provocar canvis importants a les posicions davanteres de totes les categories. Jose Roger, entre els buggies, va ser l’únic que va iniciar el meeting final com a líder i va aconseguir mantenir la preuada posició, en canvi el seu company, Jesus Cucharrera, va començar sent aspirant al triomf i va acabar fora del podi final.

Per la seva banda, entre els pilots dels Clio Rally5, va ser Baptiste Panissie, que no tenia cap opció al top5, qui va aconseguir un triomf espectacular. Entre els que es jugaven el títol, Antonio Otero va ser qui millor va mantenir la tensió del moment i va aconseguir derrotar els seus contrincants. Es dona la circumstància que Otero no ha guanyat cap dels meetings del campionat, però s’ha proclamat campió de la categoria.

Maxime Emery va fer valer la gran experiència per a aconseguir el triomf entre els motards. Va guanyar les dues curses i va donar abast a Xavi España, líder fins abans d’iniciar-se la darrera carrera (G8) dels ICE Gladiators 2024.





Van continuar els malabarismes dels organitzadors per a superar la climatologia adversa

Una setmana més, l’equip de pista de les instal·lacions del Port d´Envalira no va poder treballar amb la tranquil·litat desitjada. Les altes temperatures, fins i tot pluja, els dies previs a la G4 van obligar els responsables del traçat a aprofitar la finestra de lleugera millora que es va produir a partir de divendres (dia 16) a partir del migdia.

Una altra decisió que van haver de prendre els organitzadors va ser variar el programa horari per a aprofitar els moments del dia en què la temperatura castigaria menys la pista sense endarrerir gaire la finalització del meeting. Així doncs, els motards van competir a partir de les 9 hores del matí, mentre que els Side by Side i els Clio Rally5, en aquesta ocasió intercalant les seves mànegues, ho van fer a partir de la 19 hores.





Alex Bercianos (director del Circuit Andorra – Pas de la Casa): Cansat, però molt satisfet d’haver completat les AndbankGSeries 2024

“Crec no equivocar-me en afirmar que ha estat l’edició més complicada del certamen de pilotatge sobre gel, des que n’estic al capdavant. Com he comentat alguna vegada aquests dies, l’experiència acumulada en els cinc anys anteriors ha estat decisiva per a completar els quatre meetings previstos al calendari, amb un sol ajornament i acabant en la data prevista”. Així s’expressava Bercianos en finalitzar el lliurament de trofeus de l’AndbankGSeries 2024.

A més, continuava amb les paraules següents: “Girant una mica la vista enrere i repassant el que han estat els últims 45 dies al Port d’Envalira se’m fa difícil creure on hem arribat, només amb l’ajornament, una setmana, de la G3. Hem complert amb la promesa de fer diferents traçats a la pista a cada meeting, però en alguna ocasió ho hem hagut de fer com a solució d’urgència per a poder competir, igual que els canvis del programa horari”.

Va acabar el seu ràpid repàs al que va passar les últimes setmanes amb aquest agraïment: “Malgrat els canvis que hem hagut de fer i de vegades amb el temps molt just per a poder reaccionar, el suport que hem tingut de tots els implicats a les AndbankGSeries 2024 ha estat un plus molt important de motivació per a continuar avançant en el dia a dia. Moltes gràcies a tothom i espero que puguem gaudir de l’edició 2024/2025 del certamen amb condicions més favorables per al pilotatge sobre gel”.





Clio ICE Trophy (2RM) – Amb Antonio Otero, la regularitat al “poder”

Amb l’absència, una vegada més de Vollkan Isik semblava que s’obrien les opcions al triomf d’aquesta G4. Així va ser, però va saltar la sorpresa en ser un “outsider” (Baptiste Panissie) qui va marcar el ritme de la competició. No va donar opció als seus rivals i va saldar amb triomf totes les sortides a pista acumulant la màxima puntuació (40 punts).

Els que lluitaven pel títol van tenir una batalla emocionant, darrere de Panissie. Antonio Otero va tornar a recuperar la regularitat que va perdre a la G3 i va tornar a imposar-se als seus rivals directes. Sens dubte, la regularitat esmentada ha portat el pilot de Puzzle Motor a aconseguir el triomf en la present edició del Clio ICE Trophy.

Un cop finalitzat el Clio ICE Trophy, Josep M. Ferrer, responsable d’Alpine Racing i principal impulsor de la competició esmentada, feia la valoració següent: “La climatologia ens ha complicat molt la feina a tots, sobretot, als organitzadors. Pel que fa a la Clio ICE Trophy, hem complert les expectatives previstes i a cada meeting hem tingut el ple de pilots a les graelles de sortida”.

“A més, ha estat una trofeu molt disputat que s’ha decidit a l’últim moment, iniciar l’últim meeting amb una diferència de quatre punts entre els primers i els dos primers empatats, és una mostra de com han estat ajustades les curses. Potser l’excepció en aquest aspecte ha estat l’aportació de l’experimentat Vollkan Isik, que ha saldat la seva presència al Circuit Andorra per triomfs”.

“Així doncs, malgrat les incidències que hem hagut de sortejar, experiència positiva i esperem repetir el proper hivern amb una “meteo” més favorable. L’objectiu immediat és aprofitar el marge de temps que tenim fins a la propera edició per millorar, tant com sigui possible el certamen del 2025″, deia Josep M. Ferrer.





Side by Side. Joel Font en ratxa positiva. Jose Roger es va prendre un “descans”

En l’última oportunitat que li quedava, Joel Font (#Canam 66) va aconseguir estrenar el seu palmarès a les AndbankGSeries 2024, dominant els seus rivals tant a la mànega qualificativa com a la final que va disputar. Per part seva Jose Roger va semblar gaudir del seu tercer títol des d’abans de començar una G4 en què podia lluitar pel ple de triomfs del campionat. Al final es va conformar, molt satisfet, d’estar al tercer lloc del podi.

El podi de la G4 dels SBS a les AndbankGSeries 2024 va estar format per: Joel Font (1r), Nacho Gómez (2n), Jose Roger (3r).

Abans de l’inici del lliurament de trofeus, el guanyador de la G4 (Joel Font) valorava així la seva participació a les AndbankGSeries 2024: “Quan es va iniciar el certamen feia pràcticament un any que no havia pujat al Canam. A partir de les primeres curses vaig notar que la duresa de la suspensió era excessiva. Vam treballar sobre aquest tema i vam aconseguir la millor prestació, sobretot, a la segona carrera de la G3. Avui tot ha funcionat de manera impecable. Per a mi, si quedessin un parell de meetings més, seria perfecte”.

Entre els SBS atmosfèrics, van ser els pilots més joves que han competit en aquest principi de temporada al Circuit Andorra – Pas de la Casa els que van aconseguir les primeres posicions. A la primera posició del podi va repetir el pilot argentí Joan M. Grigera (15 anys), seguit d’Erik Faura (16 anys) quedant en tercer lloc Marc Solsona.

La classificació final d’aquesta categoria dels SBS ha quedat de la manera següent: 1. Joan M. Grigera, 154 punts, 2. Marc Solsona, 138 p., 3. Erik Faura, 123 p.





ICE Gladiators. Doble triomf i títol per a Maxime Emery

Absent Tito Rabat, el títol de campió se’l van jugar els germans España, Xavi i Cristian, i Maxime Emery. El menor dels España va estar molt a prop de fer valer l’avantatge amb què arribava a aquest meeting final. Tot i això, un Maxime Emery en plena forma i alguns resultats que no li van ser favorables, el van deixar amb la mel als llavis. Cal destacar que Emery i España van acabar empatats a 152 punts, però els millors resultats parcials del polifacètic pilot francès li van donar el títol de campió.

Maxime Emery, malgrat estar bregat en mil batalles, es mostrava molt satisfet pel seu segon títol dels ICE Gladiators. Aquest era el seu comentari abans de pujar al podi final: “Havia de guanyar les dues curses i a més a més que algun pilot s’interposés per a endarrerir alguna posició al Xavi (España). Les dues curses d’avui (G7 i G8) han estat molt semblants, la meva sortida ha estat bona i ràpidament he pogut distanciar tots els meus rivals. Així doncs he complert amb la meva part de l’estratègia, per sort, al darrere les posicions també m’han afavorit i he pogut celebrar el meu segon títol als ICE Gladiators”.

També va fer la valoració de la seva actuació al campionat: “Crec que he fet un campionat molt regular, a excepció de la G3 en què vaig tenir un parell de tocs amb un rival, la resta de les curses sempre he estat al podi. Ha estat un campionat molt positiu per a mi”.