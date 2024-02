Nou podi per a Estruga, segon i confirmant els punts FIS d’ahir, avui amb 42.60

Pirmin Estruga al segon calaix del podi (FAE)

Dia molt positiu per a Pirmin Estruga en l’eslàlom NJR de Piancavallo (Itàlia), on novament tenia cursa part de l’equip U19 de l’EEBE. Estruga ha estat segon i ha marcat 42.60 punts FIS. Estruga ha aconseguit avui diumenge no només confirmar els punts FIS assolits ahir, sinó que ha tornat al podi i ho ha fet com a segon classificat. L’andorrà ha acabat amb +0.55 respecte al guanyador, el suís Alec Hirsch, que s’ha imposat amb 1.17.28. Tercer ha estat l’italià Davide Princi, amb +0.59.

L’esquiador andorrà, que ahir assolia 40 punts FIS, avui n’ha fet 42.60, que confirmen la rebaixa de punts que ja apuntava. “A la primera mànega ha tingut millors actituds, però falla una miqueta i es queda a prop d’un segon i després a la segona ha tornat a esquiar molt bé, amb molta confiança, guanyant la mànega i finalitzant segon. A més confirma els punts d’ahir. Dia súper positiu per a ell”, ha explicat el responsable tècnic del grup, Nico Belcredi.

Per la seva part, Marc Fernández ha quedat fora a la primera mànega en enforquillar, i també Eric Ebri out, tot i que estava esquiant molt bé, segons ha explicat Belcredi. De fet, Ebri se situava molt a prop dels cronos d’Estruga, però ha fallat en l’última porta del traçat i ha quedat fora.

Ara els tres esquiadors se citaran a Alleghe, on competiran els dies 22, divendres, i 23, dissabte, en gegant NJR.