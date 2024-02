La ministra Tor pren part a la Conferència de Seguretat de Múnic

La ministra d’Exteriors, Imma Tor, acompanya per mandatàries d’altres països (SFG)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha pres part a la Conferència de Seguretat de Munic (MSC) que s’ha celebrat a la ciutat alemanya de Munic entre el 16 i el 18 de febrer d’enguany. La trobada aplega més de 500 responsables per la presa de decisions al més alt nivell, així com líders polítics d’arreu del món, incloent caps d’estats, ministres i personalitats destacades d’organitzacions internacionals i importants actors en l’àmbit econòmic, així com representants de la societat civil i del món acadèmic.

Es tracta d’un bon escenari per a mantenir contactes, així com també per a estrènyer relacions a nivell bilateral i multilateral. El fòrum independent anual és la plataforma per a debatre sobre les relacions internacionals, les crisis, els conflictes i la política exterior.

Tor ha pres part en els debats que han girat al voltant de quatre blocs prioritaris: defensa, ordre global, seguretat humana, sostenibilitat i tecnologia. En particular, s’han abordat els actuals conflictes a Ucraïna i a l’Orient Mitjà, així com reptes globals, tals com el canvi climàtic, la seguretat energètica i la intel·ligència artificial. En aquest context, la ministra ha destacat la importància del multilateralisme com a eina per a trobar solucions de manera cooperativa per a assolir la resiliència social i econòmica dels estats.

Durant l’estada a Múnic, Tor ha mantingut diverses reunions bilaterals, entre d’altres, amb els homòlegs de Bulgària, Malta, Noruega, la Santa Seu i Alemanya. En les trobades, la ministra ha explicat de primera mà en quin punt es troba actualment el procés per a l’assoliment d’un Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea (UE).

Així mateix, la ministra Tor, ha tingut l’ocasió de trobar-se i poder felicitar el nou ministre d’Afers Exteriors de França, Stéphane Séjourné, i de saludar al ministre d’Afers Exteriors d’Espanya, José Manuel Albares. Finalment, Tor també ha participat en un esdeveniment paral·lel sobre el paper de les dones i nenes a l’Afganistan al qual Andorra s’ha adherit a la declaració final on s’insta les autoritats de l’Afganistan a posar fi a la persecució de gènere sistemàtica, la qual podria constituir un crim contra la humanitat.

L’acte ha estat impulsat per les Ministres d’Afers Exteriors d’Alemanya i Canadà en el marc de la xarxa per a promoure la política exterior feminista.