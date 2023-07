Una delegació del Consell General és a la 48a APF a Tbilisi

Pere Marsenyach, Marc Magallon i Núria Segués a Tbilisi (Consell General)

La delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) participa fins aquest dissabte, 8 de juliol, a la 48a Sessió de l’APF que s’està celebrant des de dimarts, 4 de juliol, a Tbilisi, Geòrgia. La missió andorrana l’encapçala Marc Magallon, acompanyat de Núria Segués i Pere Marsenyach.

Durant la sessió, han tingut lloc diverses reunions i comissions, amb la presència dels membres de la delegació andorrana. Marc Magallon ha participat a la Comissió Política de l’APF; Núria Segués ha pres part de les reunions de la Xarxa de Dones Parlamentàries i de la Xarxa de Joves Parlamentaris i ha estat present en la Comissió d’Educació, Comunicació i Afers Culturals; mentre que Pere Marsenyach ha assistit a les reunions de la Comissió d’Afers Parlamentaris.

Al llarg de la sessió plenària, s’han aprovat diverses resolucions importants, com ara l’adhesió d’Ucraïna com a membre observador i el canvi d’estatus de Geòrgia, que ha passat de ser membre observador a membre associat de l’APF. També s’han presentat els informes d’activitat i financer de l’APF, i s’ha adoptat el “Marc estratègic 2023-2027”. A més, s’ha aprovat la presentació de la candidatura de l’APF a l’estatus d’observador a l’Organització de les Nacions Unides.

Durant el debat general sobre “La mobilitat al món francòfon”, Marc Magallon, en representació de la secció andorrana, ha destacat que “la Francofonia inclou països i regions on la llengua francesa és parlada i compartida per milions de persones. Això proporciona un terreny fèrtil per a la mobilitat i els intercanvis entre els països francòfons, ja que el domini de la llengua francesa facilita els viatges”.

A més, ha assegurat que el domini del francès “permet a les persones establir-se, estudiar o treballar més fàcilment en diferents països de parla francesa, creant una mena de xarxa lingüística que promou la mobilitat de les persones i enfortint els vincles entre països”.

En últim lloc, Magallon ha subratllat que “hem de fer d’aquest espai francòfon un veritable bressol d’oportunitats per als nostres joves, els nostres artistes, els nostres intel·lectuals i els nostres investigadors”.