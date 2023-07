Un patinet fereix una vianant que caminava per la vorera

Un patinet caigut al terra (frimufilms / freepik)

El servei de Policia ha informat d’un accident que ha tingut lloc aquest divendres, dia 7 de juliol, al matí, entre una vianant i el conductor d’un patinet elèctric que circulava indegudament per la vorera. El sinistre s’ha produït a l’altura del número 21 de l’avinguda Doctor Mitjavila, a la parròquia d’Andorra la Vella.

La Policia indica que la vianant, una dona de 45 anys d’edat, ha patit ferides a resultes de la trompada. El Cos de seguretat recorda que no està permès que els patinets circulin per les voreres o altres espais reservats únicament per als vianants.