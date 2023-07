El XV Seminari de recerca se centra en els doctorats industrials

Els assistents al XV Seminari de recerca de l’UdA (Universitat)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha celebrat aquest divendres, 7 de juliol, el seu XV Seminari de recerca, una jornada que enguany s’ha centrat a fer conèixer els doctorats industrials, una nova modalitat col·laborativa en què la recerca objecte de la tesi es fa en el si d’una empresa privada (o una institució pública).

La taula rodona, amb la participació de tres persones investigadores en diferents projectes de doctorat industrial, ha servit per a debatre sobre els avantatges d’uns doctorats que actuen com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit empresarial i les universitats. Tot i que l’UdA els promou des del 2017, s’ha lamentat que no existeixi encara a Andorra la incentivació econòmica necessària perquè les empreses apostin per una fórmula que pot contribuir a la competitivitat internacional i servir per a captar talent.

El Seminari de recerca ha arrencat amb un balanç de l’activitat investigadora a l’UdA, durant el qual s’ha subratllat el gran nombre de publicacions científiques de l’últim curs (25 articles en revistes, 64 comunicacions a congressos i 19 capítols de llibres) i s’ha posat de manifest que la Universitat d’Andorra és el centre de recerca més important del país. Actualment la Universitat compta amb 23 doctorands, i des que es va iniciar el Programa de doctorat, el curs 2010-2011, s’hi han defensat un total de 20 tesis doctorals. De cara al curs vinent, hi ha 9 projectes més que opten a iniciar el programa (d’un total de 33 candidatures, un màxim històric).

La trobada també ha servit per a lliurar el premi del concurs “La meva recerca en un fil de Twitter”, que ha recaigut en la professora Cristina Yáñez, un cop feta pública la deliberació del jurat.

Des del curs 2008-2009, l’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d’Andorra organitza cada any un seminari de recerca. L’objectiu fonamental d’aquests seminaris és la creació d’un fòrum permanent on els diferents grups i doctorands poden explicar, de forma divulgativa, el seu treball i objectius i el personal no investigador pot conèixer els diferents àmbits en què es treballa a la universitat. Aquests seminaris estan destinats al personal investigador, al personal docent, a l’alumnat amb interès per la recerca i al públic en general que vulgui conèixer els àmbits de recerca de l’UdA.