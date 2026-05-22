Una cinquantena de professionals participen en un taller de LaLiga contra l’assetjament escolar a través de l’esport

Una cinquantena de persones, provinents de clubs i entitats esportives d’Andorra, han participat, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, en el taller “Detectar, prevenir i actuar: respostes davant de l’assetjament escolar des de l’esport”, una iniciativa organitzada en col·laboració amb LaLiga i que ha comptat amb la presència del cònsol menor del Comú d’Encamp, Xavier Fernàndez, el conseller d’Esports, Nino Marot, i amb Gonzalo Fernández, membre d’Assumpte Públics i Relacions Institucionals de LaLiga.
L’objectiu principal de la jornada era oferir una visió integral del fenomen de l’assetjament escolar, abordant-ne les diferents tipologies, els senyals d’alerta, les conseqüències i els mecanismes d’intervenció, amb especial atenció al paper de l’esport com a espai de prevenció, convivència i protecció.
El taller va anar a càrrec de l’exfutbolista professional espanyol Àlex Sánchez, primer jugador de la primera divisió espanyola amb discapacitat, que va compartir eines i recursos destinats als professionals de l’esport per a identificar i prevenir situacions d’assetjament escolar. Durant la seva intervenció també va exposar diversos casos pràctics, entre els quals la seva pròpia experiència, per a posar en relleu la importància de crear entorns favorables i respectuosos que evitin situacions de bullying.
La sessió també va comptar amb la participació del psicòleg esportiu Oriol Mercader, que va aportar el marc normatiu i va aprofundir en els protocols i mecanismes d’actuació davant possibles casos d’assetjament.
Els participants van valorar molt positivament la iniciativa, especialment per les eines pràctiques i les casuístiques compartides durant la formació.
Aquesta acció s’emmarca en el Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar, commemorat a principis de maig, i forma part de la iniciativa Red de Ciudades LaLiga, de la qual Encamp és membre com a seu de l’FC Andorra. El projecte té com a objectiu contribuir, a través dels valors i l’experiència de l’esport, a la prevenció i la reducció de l’assetjament escolar.