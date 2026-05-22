Arrenca la 43a OTSO Travessa d’Encamp amb el km vertical fins al Cap de Rep, amb Arnau Soldevila, segon

En primer terme, Arnau Soldevila en un moment del recorregut (Comú d'Encamp)
La 43a OTSO Travessa d’Encamp ha donat el tret de sortida aquesta tarda de divendres des de la plaça dels Arínsols amb la primera prova: el quilòmetre vertical. Una cinquantena de participants han iniciat a les 18 h la prova, que consisteix en un recorregut de menys de cinc quilòmetres i de més d’un quilòmetre de desnivell positiu, i que ha finalitzat als paratges espectaculars del Cap de Rep.

En categoria masculina, el guanyador ha estat Louis Dumas amb un temps de 47:34, seguit de l’andorrà, Arnau Soldevila amb un temps de 48:17 i en tercera posició el ciclista professional Esteban Chaves amb un temps de 48:21.

En categoria femenina la guanyadora ha estat la sèrbia Sladjana Zagorac amb un temps de 57:35, seguida de l’espanyola Maria Benito, amb un tempos de 49:47 i en tercera posició la francesa Charlotte Cotton amb un temps de 1:00:24.

Durant tota la jornada, la plaça dels Arínsols s’ha ambientat amb molta música, espais d’exposició i un nou espai de restauració, i ha rebut molts corredors que han vingut a recollir el seu dorsal per a les curses que es disputaran aquest cap de setmana: la de 7k, 12k, 21k, 42k, 84k i la prova infantil, que no és competitiva.



Un cap de setmana amb esportistes de 39 països amb destinació Andorra 

L’edició d’enguany acull esportistes de 39 països que participen a les 7 distàncies. Una de les edicions més internacionals. Espanyols i francesos lideren el rànquing. 

Encamp acull un cap de setmana ple d’esport amb la cursa més antiga dels Pirineus. Aquest dissabte, 23 de maig, la 43a OTSO travessa d’Encamp s’iniciarà a les 5 h amb el tret de sortida a la cursa de 84 km i seguirà a les 9 h amb la de 42 km. La cursa infantil, un recorregut circular per a infants de 6 a 11 anys, començarà a les 11 h.

El diumenge, 24 de maig, les sortides s’iniciaran a les 8 h amb la cursa de 21 km, a les 8:45 h amb la de 12 km i a les 9:30 h amb la de 7 km, totes amb sortida des de la plaça dels Arínsols, al centre d’Encamp. A partir de les 14 h es procedirà a l’entrega de premis, així com a un sorteig de material OTSO per a tots els inscrits.

Seguiment de la cursa i resultats: https://otsotravessa.v3.livetrail.net/es/2026.

