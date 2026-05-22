La reunió de la Comissió Permanent de l’APCE aprova reforçar els mecanismes de l’Estat de dret i la cooperació en igualtat

Aquest divendres ha tingut lloc, a Mònaco, la reunió de la Comissió Permanent de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), on ha participat la presidenta de la delegació andorrana, Berna Coma. En el marc dels treballs de la Comissió Permanent, Coma ha emès el vot favorable als tres informes principals sotmesos a examen, així com al debat d’urgència relatiu a la reestructuració del Reglament interior de l’Assemblea.
El primer informe aprovat actualitza els criteris de l’Estat de dret amb l’objectiu de reforçar la separació de poders, la independència judicial, la seguretat jurídica i els mecanismes de control institucional. En el segon text s’ha tractat la preocupació per la situació dels professionals de la informació en el context del conflicte entre Israel i Gaza, denunciant la mort de més de 220 periodistes des de l’inici de les hostilitats. En darrer lloc, Coma ha emès el vot favorable a l’informe que posa en relleu el paper essencial dels organismes nacionals de promoció de la igualtat en la protecció dels drets humans i la lluita contra la discriminació.
D’altra banda, Berna Coma ha intervingut en nom del grup ALDE per donar a suport a l’informe sobre la reestructuració i racionalització del Reglament interior de l’Assemblea, amb l’objectiu de modernitzar i simplificar el funcionament parlamentari, fent el Reglament més clar, coherent i accessible. Ha destacat que la nova estructura proposada reforçarà la transparència, la seguretat jurídica i l’eficàcia dels procediments, tot facilitant la feina dels parlamentaris i millorant la confiança en les institucions democràtiques.
Finalment, Coma ha participat en les activitats del grup de dones parlamentàries de l’APCE (Women@APCE), que ha comptat amb la presència de la princesa Charlène de Mònaco. Aquest espai té per objectiu la promoció de la igualtat de gènere i a l’intercanvi de bones pràctiques -especialment en l’àmbit de l’esport- entre parlamentàries dels estats membres.