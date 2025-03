Una arma llancívola

Lluís R. Samper Pascual

Algunes parelles es tiren els plats pel cap -en el sentit figurat- quan se separen. Utilitzen els fills i filles, com a arma llancívola, a fi d’enutjar a l’altre cònjuge, sense parar a pensar en el dany moral que infringeixen a fills i filles, en incomplir algun pacte dels acordats en trencar el vincle.

Entre els supòsits d’incompliment, figura el de no respectar el règim de visites dels fills i filles, acordat en el seu dia. No és estrany que els batlles recomanin a marit i muller que, de forma prèvia a l’acte formal de separació, es reuneixin per a consensuar conjuntament els termes legals.

Fixen en comú qui te la pàtria potestat, qui ostenta la tutela, com també quin serà el règim econòmic i quin serà el calendari de visites entre altres clàusules que l’acord de separació matrimonial pot contenir, com ara ser la cancel·lació dels poders notarials atorgats entre si.

Trobo molt encertat que des dels òrgans judicials es recomani tal forma de procedir, car si és el batlle qui ha de decidir al respecte, probablement, el resultat no agradarà a cap de les dues parts. En qualsevol cas, el batlle verifica que els pactes s’ajustin a dret i siguin respectats.