Excursió del Castell de Tamarit a la punta de la Móra (Tarragonès)

Bonica imatge del Castell de Tamarit vist des del mar (Tarragona Turisme)

Entre Altafulla i Tarragona (el Tarragonès), tocant el mar, s’aixeca sobre un penya-segat el Castell medieval de Tamarit. Tot i la bellesa d’aquesta construcció medieval a peu del Mediterrani, avui convertida en lloc de celebracions de grans banquets i casaments, no ens quedarem aquí. Aquest és només el punt de partida d’una curta i agradable excursió per aquesta part de la costa tarragonina. Caminant sempre vora el mar arribarem fins a la cala Tamarit, on podrem descansar, recuperar forces i, si fa bon temps i calor, banyar-nos.

El Castell de Tamarit va tenir un paper important en la defensa dels comtats catalans davant la invasió musulmana al segle XI. Els seus jardins arriben gairebé fins al mar i, si es té l’oportunitat de passejar per ells, es poden veure encara restes romàniques importants.

L’excursió, d’una hora de durada aproximadament, comença just en aquest punt, on s’arriba per la N-340, direcció a la Móra, urbanització situada entre Tarragona i Altafulla. Després de donar un tomb pels voltants del castell, ja podem començar a caminar pel camí que ressegueix el litoral, direcció a ponent, cap a la Punta de la Móra, inclosa en el Pla d’espais d’interès natural.

El camí vora el mar dona pas a una pista de la urbanització que rep el nom d’aquesta punta i després s’endinsa enmig del bosc de la Marquesa fins que s’arriba, finalment, a la Punta de la Móra, darrera de la qual trobem la cala Tamarit.

Aquí tenim dues opcions: pujar directament al mirador des de Punta de la Móra per a gaudir d’una panoràmica de cala Tamarit o baixar primer a la platja per a descansar i menjar i deixar el mirador per a la tornada.