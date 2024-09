Portada del llibre infantil “Una abraçada amb olor de xocolata”

Títol: Una abraçada amb olor de xocolata

Escriptora: Cinta Arasa

Il·lustració: Nur Ventura

Editorial: Grup Promotor Santillana SL

Edat: A partir de 7 anys

Click! Click!, i tantes vegades com vulguis Click! Aquest és el soroll que la protagonista d’aquesta breu narració, la Bruna, sent des que s’aixeca al matí fins que se’n va a dormir. Els seus pares només volen prendre-li fotografies i penjar-les a la xarxa per a veure què hi diu la gent. Però, tot canvia quan la Bruna passa un cap de setmana a casa dels avis: el soroll del click és substituït pel del mar que se sent dins de la closca d’un caragol.

És llavors quan la noia entén que les abraçades dels avis (i les dels pares) paguen més la pena que estar tot el dia davant de la càmera del mòbil somrient artificialment. I que el lector estigui atent: quan els avis preparen xocolata desfeta per a esmorzar, la Bruna descobrirà unes abraçades que fan olor de xocolata. El secret només és un: de fotografies n’hi ha moltes i repetides, de persones cal descobrir les que tenim al costat.

La història d’aquesta breu narració destaca per l’estil senzill amb què és contada. I aquí rau el mèrit de Cinta Arasa, una narradora que ens farà adonar que les coses són importants, però que la gent que ens envolta dia a dia és imprescindible. Les il·lustracions en tonalitats ben vives, a càrrec de Nur Ventura, contribueixen a dibuixar un relat bell i amb un final la mar de tendre: tres generacions (avis, pares i neta) endevinen quina és una de les claus de la felicitat.

Us atreviu a descobrir-la? La Bruna us ensenyarà una història per a saber viure més enllà de les pantalles.





Moisès Selfa / Clijcat / Faristol