Reportatge: Com orientar els fills en l’ús de les xarxes socials

A l’era digital en què vivim, les xarxes socials -que no són poques- juguen un paper fonamental a les nostres vides, especialment per als nens i els adolescents. Tot i això, l’accés il·limitat i sense supervisió a aquestes plataformes pot comportar riscos i no sempre se sap com respondre davant d’aquesta realitat que pot arribar a sobrepassar alguns pares.

1. Estableix límits i normes clares. El primer pas per a un ús responsable de les xarxes socials és establir límits i normes clares. Els pares i tutors han de definir el temps permès a les xarxes socials, les hores específiques per al seu ús i les plataformes que són acceptables.

2. Educació sobre privadesa i seguretat. Ensenyar els nens i adolescents sobre privadesa i seguretat en xarxes socials és crucial. Has d’entendre la importància de no compartir informació personal com l’adreça, número de telèfon o fotos privades. A més, és essencial que aprenguin a identificar possibles amenaces, com el ciberassetjament o el phishing.

3. Diàleg obert i honest. Fomentar un diàleg obert i honest sobre l’ús de les xarxes socials és fonamental. Els joves s’han de sentir còmodes per a parlar sobre les seves experiències en línia, siguin positives o negatives. Aquest intercanvi permet als pares i tutors estar al corrent dels interessos i preocupacions dels nens i adolescents, i oferir orientació quan calgui. Escoltar sense jutjar i oferir suport ajudarà a construir una relació de confiança i prevenir possibles problemes.

4. Monitoratge actiu i acompanyament. El monitoratge actiu de l’ús de les xarxes socials és una mesura preventiva eficaç. Els pares poden utilitzar eines de control parental per a supervisar les activitats en línia dels seus fills, però és important fer-ho de manera transparent.

5. Sigues un bon exemple. Finalment, ser un bon exemple és una de les estratègies més efectives per a ensenyar un ús responsable de les xarxes socials. Els nens i els adolescents tendeixen a imitar el comportament dels adults al seu voltant. Per tant, és molt important que els pares i els tutors demostrin un ús equilibrat i conscient de les xarxes socials. Això inclou limitar el seu propi temps a les xarxes socials o evitar l’ús del telèfon durant els àpats i altres activitats familiars.





