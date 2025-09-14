Un sinistre entre dos cotxes acaba amb una conductora ferida i, l’altre, detingut per positiu en alcohol

Aquest dissabte, 13 de setembre, a la tarda, va produir-se un accident de circulació, el qual va localitzar-se al carrer Ciutat de Valls amb Mestre Xavier Plana, a la parròquia d’Andorra la Vella, El sinistre de trànsit va saldar-se amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia va rebre l’avís alertat del succés al voltant de les sis de la tarda.
Fons policials han assenyalat que en l’incident viari hi va haver dos vehicles involucrats. Es tracta de dos turismes amb matrícula del Principat d’Andorra. S’ha de destacar que la conductora d’un dels cotxes, una veïna de les valls, de 35 anys, va resultar ferida en el sinistre i que, l’altre conductor, també veí del país, de 57 anys va acabar sent detingut perquè va donar positiu en la prova d’alcoholèmia a la qual va ser sotmès amb una taxa d’1,08 g/l.