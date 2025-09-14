El Govern impulsa un calendari d’activitats per a tots els públics per a celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat

El Govern, a través de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, impulsa enguany un programa d’activitats per a commemorar la Setmana Europea de la Mobilitat que en l’edició 2025 té com a principal lema “La mobilitat per a totes les persones”. Les diverses propostes se celebraran entre el 20 i el 22 de setembre i el principal objectiu és generar consciència entre la ciutadania de la importància de moure’s de manera diària de la forma més sostenible possible: ja sigui a peu, amb transport públic, bicicleta o altre mitjà sostenible.
El programa d’activitats s’iniciarà el dissabte, 20 de setembre, amb una pedalada amb bicicletes de Cicland a Andorra la Vella, impulsada de forma conjunta amb el museu BiciLab. La sortida serà a les 10 h del matí i recorrerà els punts més emblemàtics de la parròquia. L’endemà, el diumenge dia 21, també al BiciLab es farà la lectura d’un contacontes adreçat a públic familiar i infantil pensant per a sensibilitzar sobre la mobilitat responsable i l’ús de mitjans sostenible. Aquestes dues activitats són gratuïtes, però cal fer inscripció prèvia a través del telèfon 730 099. Finalment, el dilluns 22 de setembre, s’animarà a tota la ciutadania a moure’s de forma sostenible, deixant el cotxe a casa, per a commemorar el Dia mundial sense cotxes.
A més, i de forma paral·lela a aquestes activitats, la secretaria d’Estat també impulsa un concurs de fotografia per a fer promoció de l’activitat a través de les xarxes socials i perquè la ciutadania s’animi a compartir aquelles instantànies fent ús d’una mobilitat sostenible. Així, i fins al 22 de setembre, qui vulgui podrà enviar la seva fotografia a través del correu electrònic concursfotografic@andorra.ad i guanyar un patinet elèctric, llibre electrònic o uns auriculars submergibles. A més, les 20 fotografies millor classificades s’exposaran durant el mes d’octubre al BiciLab.