L’any del 30è aniversari del prefix +376 finalitza amb la publicació del testimoni de sis andorrans

A partir d’aquest dilluns, 15 de setembre, Andorra Telecom inicia una campanya audiovisual de sis càpsules breus amb testimonis d’andorrans que han viscut en primera persona l’evolució de les telecomunicacions al país. Aquesta acció culmina l’any de commemoració del 30è aniversari de l’assignació del codi de país +376 a Andorra. Les càpsules es publicaran setmanalment a les xarxes socials d’Andorra Telecom, així com al web andorratelecom.com, i també s’emetran a la graella d’Andorra Televisió.
Els testimonis provenen de sectors diversos: des del servei d’emergències fins a l’educació, l’empresa, la salut o la banca. Tots ells comparteixen records personals, anècdotes i reflexions que posen de manifest com ha canviat la manera de comunicar-se, i el paper que ha tingut Andorra Telecom com a eix vertebrador de la connectivitat i el progrés al país.
Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, ha destacat que “el +376 és molt més que un prefix: és una fita que simbolitza el reconeixement internacional d’Andorra i la capacitat del país per a avançar en el camp de la connectivitat. Aquesta sèrie de testimonis ens recorda com la tecnologia ha transformat les nostres vides i el paper d’Andorra Telecom al llarg d’aquest procés.”
A través d’aquesta acció, Andorra Telecom vol donar continuïtat al reconeixement del +376 com un símbol de sobirania, d’identitat pròpia i d’integració tecnològica en el context internacional.