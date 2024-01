“Un secret entre els núvols”, de Victoria García

Coberta del llibre “Un secret entre els núvols”, de Victoria Garcia

Títol: Un secret entre els núvols

Autora: Victoria García

Il·lustracions: Nuria Díaz

Pàgines: No especificat

Editorial: Hércules de Ediciones

Hi ha només 26 persones al món que coneixen aquesta història. Ara, amb tu, en serem 27. El que et contaré és difícil de creure, però et prometo que va passar de veritat, ho vaig viure jo. Segurament et demanaràs per què vam decidir no explicar-la a ningú.

La resposta és molt senzilla: si ho expliquéssim ens prendrien per bojos, així que hem acordat guardar el secret i no parlar mai d’aquest tema amb ningú. Fins avui…





Font: lacasadellibro