Un ramat d’unes 900 ovelles pastura al Comapedrosa per a netejar el sotabosc

Des d’aquesta setmana, un ramat de nou-centes ovelles estarà pasturant als prats del Comapedrosa, a la parròquia de la Massana, a la zona del refugi, amb la finalitat de netejar el sotabosc. Aquest any el ramat s’ha ampliat, ja que en anys anteriors havien pujat al voltant de cinc-centes ovelles.

Durant tres setmanes es desplacen a la unitat del Comapedrosa, un punt inaccessible per a altre tipus de bestiar, com les vaques i cavalls. A més, l’avantatge del bestiar oví és que menja més tipus de plantes herbàcies i arbustos. És important poder tenir ovelles paixent a les muntanyes per a equilibrar l’ecosistema, a més de contribuir a evitar el risc d’incendi.

Aquest és el tercer any que el ramat d’ovelles es desplaça a la zona del Comapedrosa. Es demana el seguiment de les recomanacions del departament d’Agricultura del Govern a aquelles persones que transitin per la zona, ja que és important mantenir una bona convivència a la muntanya.

El principal requisit és portar els gossos lligats per a evitar que s’enfrontin al gos pastor i que molestin el bestiar. Cal tenir en compte que les ovelles són animals que s’estressen fàcilment i encara més les que estan embarassades, que poden arribar a perdre els anyells.

També cal evitar acariciar els animals, donar-los menjar o acostar-s’hi excessivament.