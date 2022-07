Nova ruta “Moments: Som Tartera”, indicada especialment per a crear dinàmiques d’equip a les empreses

L’itinerari “Moments: Som Tartera” és una nova ruta especialment concebuda per a equips o grups de persones que vulguin treballar l’assoliment d’objectius. De la mà d’un guia-intèrpret l’espai natural de la Vall d’Enclar, a Andorra la Vella, és l’escenari perfecte per a desenvolupar dinàmiques de treball en equip tot incloent els elements naturals que es troben al llarg del camí.

Amb el plànol de dinàmiques que es detallen, es convida a l’equip a gaudir d’un moment de reflexió per a donar veu a tot allò que fa referència a la creació d’un equip i, també, a posar en pràctica i desenvolupar noves estratègies per a assolir diferents objectius.

La intenció és, doncs, que aquesta ruta serveixi a les empreses com una activitat de teambuilding amb l’objectiu de millorar la coordinació i la cohesió entre les diferents persones que treballen en una empresa.

Escenari de gran valor natural

Aquesta ruta està situada a la Vall d’Enclar, a Andorra la Vella, un espai natural d’una bellesa destacable i relativament poc freqüentada que, a més, gaudeix d’un gran valor patrimonial, en trobar-se a pocs metres del poble de Santa Coloma i de l’església romànica.

Segona ruta Moments

Es tracta de la segona ruta Moments ja que, l’estiu passat es va inaugurar Moments: Camins de benestar a Sant Julià de Lòria, una proposta adreçada a aquelles persones que volen aprofundir en el creixement personal i que a més, busquen connectar amb la natura.

La posada en marxa d’aquesta nova ruta ha estat possible gràcies a la col·laboració de diferents departaments del Comú d’Andorra la Vella que, alhora, fa unes setmanes, ha dut a terme l’embelliment de la zona d’accés a la vall per a posar-la en valor, així com la promoció de l’itinerari.

Els encarregats de conceptualitzar aquest itinerari han estat els responsables de l’empresa Bioinspirador que compta amb una gran trajectòria en la creació de productes turístics vinculats a la natura.

Aquest projecte està emmarcat dins el pla d’acció del Govern d’Andorra, Horitzó 2023, que pretén posar en valor l’oferta turística de salut del país.