Un projecte sobre el llegat hidroelèctric a la Vall de Cardós guanya el Premi Odisseu 2025

“Allò que canvià Cardós. Anàlisi i posada en valor del llegat hidroelèctric a la Vall de Cardós”, de l’estudiant Júlia Marrot Puig, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, ha estat el projecte guanyador de la segona edició dels Premis Odisseu, en els quals col·laboren el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i la Universitat Politècnica de Catalunya i que són una més de les accions del projecte de cooperació Leader Odisseu, que treballa per a incentivar el retorn del talent jove al món rural i en el qual prenen part els 11 grups Leader del país.
Un total de 22 estudiants van presentar als premis el seu TFG (Treball de Final de Grau), dels quals dos van ser desestimats per no complir amb els requisits de participació recollits a les bases reguladores. De l’edició d’aquest any, el jurat n’ha destacat el nivell satisfactori del nivell tècnic de la disciplina d’arquitectura i les qualitats tant formals com de contingut de tots els treballs, i el fet que els tres premiats s’ajusten de forma específica a l’objecte dels premis, que és la recerca universitària sobre el problema del despoblament en àrees rurals, ja sigui des d’un abordatge més general o més concret, i a la seva aplicabilitat pràctica.
El segon premi ha sigut pel projecte “Regenerar les ruïnes d’una colònia minera. Recuperar el patrimoni oblidat i l’activitat perduda de les colònies mineres de la Consolació i Sant Josep a Cercs”, de l’estudiant Gemma Ruiz Puig, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.
El tercer premi ha recaigut en el treball “La Nova Masoveria, el demà del Penedès. La masia del Penedès: pervivència com a element de territori i formalització dels nous models de masoveria”, de l’estudiant Gràcia Mas Carbó, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès.
El primer premi està dotat amb 2.000 euros i el segon i el tercer en 1.000 euros cadascun. Els treballs premiats es podran consultar en breu a www.odisseujove.cat.
La iniciativa forma part del projecte de cooperació LEADER Odisseu per al retorn de talent jove al món rural i compta amb el suport econòmic del Departament català d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Fons FEADER de la Unió Europea i el Ministeri espanyol d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (PEPAC 2023-2027).