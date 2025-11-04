Educació actualitza els marcs normatius per a vetllar per la qualitat del sistema educatiu andorrà

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats treballa per a actualitzar els diferents marcs que regulen el sistema educatiu andorrà: el marc de competències professionals del cos d’Educació, el marc curricular, el marc metodològic i psicopedagògic i el marc d’organització de centre. L’objectiu és vetllar per la millora continuada de la qualitat del procés d’ensenyament i aprenentatge als diferents nivells de l’Escola Andorrana, la Formació Andorrana i la Formació Professional, tal com ha explicat el ministre, Ladislau Baró, en la compareixença al Consell General.
“Vetllem per la qualitat educativa i, per això, plantegem una revisió i actualització del projecte amb canvis a llarg termini, a vuit o deu anys vista, per a millorar l’enfocament competencial en l’aprenentatge dels alumnes”, ha afirmat Baró. Un dels marcs que ja s’ha analitzat i ja s’ha tancat és el marc de competències professionals del cos d’educació. Aquest curs es començaran a revisar la resta dels marcs i malgrat que a finals de l’any vinent ja es voldria tenir una primera versió de tots els marcs, es preveu que aquest procés d’actualització es pugui allargar entre quatre i cinc anys.
Aquesta actualització més “profunda” dels marcs no impedeix que el sistema educatiu andorrà vagi actualitzant i millorant contínuament la seva normativa, com amb la recent modificació del Decret de l’ordenament del batxillerat general del sistema educatiu andorrà. Concretament, s’incorpora una estructura que permet adaptar el camí acadèmic de cada estudiant, oferint modalitats i matèries optatives segons els seus interessos i aptituds. A més, s’articula el Projecte Educatiu de Centre, en què es defineixen l’ideari, els trets d’identitat, l’organització i els compromisos del centre per a una educació equitativa i de qualitat. Aquestes modificacions també busquen garantir l’excel·lència acadèmica i una millor preparació per a la transició a l’educació superior o al món laboral.
Una altra de les línies estratègiques del ministeri és el reforç de la cohesió dels tres sistemes educatius com a vertebradors de la xarxa pública d’escoles d’Andorra. En aquest sentit, el ministre ha avançat que pròximament es firmarà la renovació del conveni educatiu amb França, la qual cosa permet fiançar la continuïtat estructural del sistema francès al Principat. Aquest nou acord incorpora la participació conjunta entre el Govern d’Andorra i el de França en la reforma de Lycée Comte de Foix, que permetrà millorar el confort i l’eficiència energètica de les instal·lacions, entre d’altres.
D’acord amb el compromís del ministeri de consolidar places d’interins estructurals de professorat al sistema educatiu andorrà, el titular d’Educació ha detallat l’obertura d’una nova convocatòria de 28 places de mobilitat interna per al curs 2025-2026 de mestres i professors de diferents disciplines, en concret, són 14 places per a mestres de primera ensenyança en les assignatures de francès, visual i plàstica i educació física, i 14 places de professors de segona ensenyança de les matèries d’educació física, matemàtiques i ciències.
Finalment, una de les novetats d’aquest nou curs, a part de la implementació de diverses accions del Pla integral per al bon ús de la tecnologia als centres educatius, és la posada en marxa de la Validació dels Aprenentatges basats en l’experiència (VAE) amb tres branques tècniques: sociocomunitari, en cures auxiliars d’infermeria i de suport a la gestió administrativa. El secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, ha detallat que es preveu que enguany es tramitin uns 90 expedients, i que de cara a l’any vinent es puguin obrir aquest reconeixement a altres branques acadèmiques, com són la dels sistemes informàtics i de xarxes.