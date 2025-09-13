Un nou inici de curs escolar

Ha començat el curs escolar 2025-2026, amb il·lusió renovada, nervis del primer dia i l’oportunitat de començar de nou. L’inici de curs sempre comporta: Retrobament amb amics i companys. Reptes a l’aprenentatge i noves matèries per descobrir. Metes personals que cada alumne i alumna es proposa assolir.
Hi ha l’emoció dels que comencen a l’etapa infantil, a primària, a secundària, a la universitat o a la formació professional. És un moment de tornar a agafar ritme, organitzar-se i obrir la ment a tot el que ha d’arribar.
Cada inici de curs ens recorda que l’educació no és només la transmissió de coneixements, sinó la construcció de valors, somnis i futur. L’escola és el lloc on sembrem la curiositat, cultivem la responsabilitat i recollim l’esperança. Hi aprenem a pensar, a conviure i a creure en la força del que podem aconseguir plegats. És com una llavor que germina en cada alumne, és l’arrel que ens sosté com a societat i és un vol que ens impulsa cap al futur. A l’escola no només aprenem a conèixer, sinó també a conviure, a respectar i a somiar junts.
Que aquest curs sigui un llibre ple de pàgines per descobrir, on cada dia deixi escrita una lliçó de coneixement i de vida, en aprenentatges, en projectes compartits i en èxits personals. Que la constància i l’esforç ens acompanyin sempre, i que mai no oblidem que educar és també formar ciutadans lliures, responsables i solidaris.
Amb l’esperança posada en allò que entre tots construirem, comença el nou inici escolar 2025-2026.