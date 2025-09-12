Dissabte, taller de creació de rams de flors amb paper de seda a l’MCTA

Aquest dissabte, 13 de setembre, se celebrarà una nova proposta familiar al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) amb un taller de creació de rams de flors que es faran amb paper de seda inspirat en la pintura “Cistella de flors“, de Jean-Baptiste Monnoyer. Durant l’activitat es podrà experimentar amb les textures, les formes i els colors per a elaborar una creació única i intemporal. El taller es durà a terme en cinc sessions diferents.
Dades d’interès
- Sessions: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h
- Preu per participant: 2 euros
- Reserves: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800
- Tots els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult