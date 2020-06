França fa oficial la reobertura de les seves fronteres a partir de dilluns

El Govern francès ha fet públic aquest dissabte oficialment a través d’un comunicat la fi de les restriccions a les seves fronteres a partir de dilluns.

Ho fa per a la majoria de països de l’espai europeu, com també per a Andorra, Islàndia, Liechtenstein o Mònaco, entre d’altres. Sí que manté restriccions per a Espanya i el Regne Unit.