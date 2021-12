Un jove salta davant del metro a Barcelona

Aquestes són les espectaculars (i temeràries ) imatges d’un jove fent salts pel metro de Barcelona. En el vídeo es pot veure un noi fent salts a l’estació d’El Clot del metro de la ciutat comtal, on fins i tot passa per davant d’un comboi en el moment que arriba a la parada, saltant d’una andana a l’altra.

Les crítiques a les xarxes no s’han fet esperar, ja que tot i l’espectacularitat del salt, el perill que aquest comportava posa en relleu del que són capaços alguns per tal de poder ser enregistrats en un vídeo i ser vistos per milers de persones a internet.

I per si no n’hi hagués prou, saluda al vigilant i signa la seva acció amb un grafit. Segons han indicat diferents mitjans, les autoritats han buscat a l’autor de la imprudència i al que va gravar el vídeo.