Cinc maneres de reduir l’estrès a les espatlles

L’estrès no només pot causar angoixa emocional, sinó que també us pot afectar físicament. Ens referim a mals de cap, problemes d’estómac o dolor al coll i les espatlles. Quan crees tensió muscular, sembla que es crea una barrera entre el teu cervell i el teu cos, cosa que fa que la teva concentració sigui impossible. Preneu-vos un descans del vostre treball i feu aquests cinc exercicis per desfer-vos d’aquesta tensió.

Aixecament de les espatlles: Respireu mentre porteu les espatlles cap a les orelles durant un recompte de tres. A continuació, deixeu anar les espatlles mentre expireu. Repetiu cinc vegades.

Rotació del cap: Gireu lentament el cap d’un costat a l’altre cap a les espatlles. Fes-ho a poc a poc i no et quedis molt de temps a cada costat ja que no estem parlant d’un exercici d’estirament sinó d’un exercici de mobilitat. Repetiu cinc vegades per cada costat.

Obre el cofre: Posa les mans als malucs i mentre respires profundament, ajunta les escàpules (espatlles), obrint el pit tant com puguis.

Mirant a terra: Porta la barbeta al pit durant un recompte de tres lentament. No arquegeu la part superior de l’esquena. Aquest exercici produeix un estirament a la part posterior del coll. Continuant amb un moviment lent i controlat, porta el cap enrere fins que miris el sostre. Repetiu 3-5 vegades.

Automassatge: Porta la mà dreta a l’espatlla esquerra i passa els dits juntament amb el múscul. Quan hagis acabat, canvia de bànda.

Per Consejosfitness