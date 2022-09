Un individu és detingut per agredir i retenir a la seva exparella i, a més, per possessió d’heroïna

Una de les detencions de la darrera setmana ha estat, malauradament, per violència masclista. Aquesta, és una més de les que massa sovint s’han de lamentar. A Andorra la Vella, un home, veí del Principat, de 31 anys, era arrestat per un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic, així com contra l’Administració de Justícia, contra la llibertat i contra la salut pública.

El cos de Policia va ser requerit per a desplaçar-se a un domicili particular per una alerta de violència domèstica i, un cop allà, es va constatar que el detingut havia agredit l’exparella, de qui tenia una ordre d’allunyament. A més, la tenia retinguda a l’interior del domicili contra la seva voluntat. Per si no fos suficient, els agents va recuperar un recipient amb diversos embolcalls que sumen un total de 6,7 grams d’heroïna i que el detingut havia llençat per la finestra.

Una altra detenció per introducció de droga

Aquest diumenge, 25 de setembre, a les 22:15 hores, a la frontera del riu Runer, la Policia ha detingut un home veí del Principat, de 37 anys d’edat, per introducció d’1,2 grams de cocaïna, 1,7 grams de marihuana i 1,9 grams d’haixix, arran d’un control rutinari.