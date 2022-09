7 detencions relacionades amb alcoholèmia, 3 d’elles, involucrades en accidents amb danys materials

Aquests darrers dies hi ha hagut sis detencions per donar positiu en diferents controls d’alcoholèmia i, una, per refusar fer la prova havent estat implicat, l’interessat, en un accident de trànsit amb danys materials. Altres dos detinguts que van donar positiu també es van veure implicats en accidents de circulació.

Les set persones detingudes són sis homes i una dona amb edats compreses entre els 21 i els 46 anys d’edat. En tots els casos les detencions es van efectuar de matinada, entre les 01:50 hores i les 05:50 hores. Entre els arrestats hi ha tant veïns del Principats com a no residents.