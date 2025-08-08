Un incendi malmet dos edificis de Salardú i obliga a desallotjar quatre famílies

Un incendi ha malmès aquest dijous fins a 12 pisos de dos blocs d’habitatges de Salardú, al municipi de Naut Aran. El sinistre no ha causat ferits, però sí importants danys materials. En aquest sentit, quatre famílies han hagut de ser desallotjades i hi ha un total de 40 persones afectades.
Segons han informat els Pompièrs d’Aran, el foc va començar al pis més d’alt d’un edifici del carrer Bodigues, situat a prop de l’Aubèrja Era Garona. Més d’una trentena d’efectius, tant dels Pompièrs com dels Bombers de la Generalitat, es van desplaçar al lloc dels fets. També s’hi van afegir alguns veïns remullant les façanes.
L’edifici comptava amb força materials de fusta i això va fer que es generés una extensa columna de fum visible a diversos quilòmetres de distància. Ara s’ha obert una investigació per a esclarir l’origen de l’incendi, si bé ja s’ha descartat que fos intencionat.
Arran d’aquest incendi, l’Ajuntament de Naut Aran ha comunicat aquest dijous mateix que ha aprovat un ajut d’urgència de 10.000 euros per a les persones afectades. Des de les xarxes socials, el consistori ha explicat que des de dilluns els serveis tècnics oferiran prioritat a aquestes famílies per a ajudar en la reconstrucció dels pisos que han quedat destrossats per les flames i per a facilitar els tràmits administratius.
Incendi d’un tractor
Encara pel que fa a incendis, aquest dijous mateix un foc ha destruït completament un tractor al terme municipal de Puigcerdà. Segons han informat els Bombers, l’avís es va rebre cap a 2/4 de 4 de la tarda des d’un terreny agrari situat a prop de l’Hospital de Cerdanya i del nucli de Rigolisa. Les flames també han afectat una part de la vegetació que hi havia a prop del vehicle agrícola calcinat. No hi ha hagut ferits.