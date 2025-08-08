Notable increment de les transaccions immobiliàries durant el segon trimestre (+45,5%)

En el segon trimestre de l’any 2025 es constata un increment del +45,5% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte el segon trimestre de l’any anterior, així com un augment del +22,8% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos. Respecte al nombre de béns immobles transmesos, ha augmentat un +70,6% respecte al segon trimestre de l’any 2024, on totes les agrupacions de béns immobles han experimentat un increment. Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos té un augment del +28,8%.
Respecte al valor dels béns immobles transmesos, ha augmentat el +59,0% respecte al segon trimestre de l’any anterior, on totes les agrupacions de béns immobles han augmentat. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un increment del +37,9%.
Amb referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, ha augmentat un +14,8% respecte al segon trimestre de l’any anterior. Totes les agrupacions de béns immobles han crescut, excepte “Terreny i plaça d’aparcament”, que ha disminuït un -7,0%. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un increment del +41,5%.
Finalment, pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels pisos en el segon trimestre de l’any 2025 ha incrementat un +15,6% respecte al segon trimestre de l’any anterior i incrementa un +4,5% respecte el primer trimestre de l’any 2025.