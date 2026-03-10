Un incendi a la línia elèctrica deixa sense llum tota la vall de Castellbò

Incendi d'una línia elèctrica a Castellbò (Foto: Albert Arellano - RàdioSeu)
Incendi d'una línia elèctrica a Castellbò (Foto: Albert Arellano – RàdioSeu)

Un incendi fortuït en una línia elèctrica ha deixat aquest dimarts al matí tota la vall de Castellbò sense llum. L’avaria afecta tots els nuclis de la zona i equipaments com l’estació d’esquí de Sant Joan de l’Erm. Tècnics de la companyia elèctrica Endesa han de valorar ara els danys que ha provocat el foc i determinar si es pot restablir el subministrament de forma immediata.

Si no hi ha desperfectes importants, es podria habilitar de forma provisional. En cas contrari, es duria a terme una reparació d’emergència. Encara es desconeixen les causes de l’incendi, tot i que s’apunta a la possibilitat que s’hagi produït per un curtcircuit derivat d’un sobreescalfament del cablejat. Al lloc s’hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat.

