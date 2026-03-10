Un incendi a la línia elèctrica deixa sense llum tota la vall de Castellbò

Un incendi fortuït en una línia elèctrica ha deixat aquest dimarts al matí tota la vall de Castellbò sense llum. L’avaria afecta tots els nuclis de la zona i equipaments com l’estació d’esquí de Sant Joan de l’Erm. Tècnics de la companyia elèctrica Endesa han de valorar ara els danys que ha provocat el foc i determinar si es pot restablir el subministrament de forma immediata.
Si no hi ha desperfectes importants, es podria habilitar de forma provisional. En cas contrari, es duria a terme una reparació d’emergència. Encara es desconeixen les causes de l’incendi, tot i que s’apunta a la possibilitat que s’hagi produït per un curtcircuit derivat d’un sobreescalfament del cablejat. Al lloc s’hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat.