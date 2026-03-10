Dues persones ferides en encastar-se el seu vehicle contra un cotxe aparcat

Un cotxe accidentat
Un cotxe accidentat (Arxiu)

Segons ha informat el servei de Policia, el conductor i la passatgera d’un vehicle amb matrícula andorrana, ambdós de 21 anys, han resultat ferits aquest matí de dimarts, 10 de març, en un accident de circulació. El sinistre de trànsit ha tingut lloc pocs minuts abans de les sis del matí a la carretera de la Comella, a la parròquia d’Andorra la Vella.

L’incident viari s’ha produït quan el conductor del vehicle sinistrat ha col·lidit contra un altre cotxe, el qual estava estacionat a la zona. El servei de l’ordre ha rebut l’avís alertant del succés a les 05:49 hores d’avui.

