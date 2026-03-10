Nova edició del Sopar de la Fam a la Seu d’Urgell

Mans Unides-La Seu d’Urgell organitza aquest dimecres, 11 de març, una nova edició del Sopar de la Fam. L’àpat solidari, obert a tothom, es durà a terme a dos quarts de nou del vespre al Centre Cívic El Passeig. La iniciativa, sota el lema “Declara la guerra a la fam”, té com a finalitat recaptar diners per a poder dur a terme els projectes que té planificats Mans Unides per a enguany. De fet, l’acte servirà també per a donar a conèixer aquestes actuacions de cooperació.
L’organització compta amb la col·laboració de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Parròquia de Sant Ot, la Llar d’Infants Francesc Xavier, la Pastisseria Ubach, la Cooperativa Cadí i Embotits Obach.
Lluitar contra la fam
Mans Unides destaca que lluitar contra la fam és “el primer pas envers la pau”, ja que sense aliments “no hi ha salut, ni escola, ni futur”. L’ONG també assenyala el que “les guerres, la crisi climàtica i la desigualtat estan deixant milions de persones sense menjar”.