Un home d’edat avançada ha mort aquest divendres al matí quan practicava esport al coll d’Ordino. Els equips de salvament i rescat, integrats per bombers, agents del grup de muntanya de la policia i el SUM, han rebut l’avís cap a les 10h. En el rescat també ha participat un helicòpter.

Els intents de reanimació no han donat resultat i s’ha certificat la mort de l’home que, segons una primera valoració, s’hauria produït per causes naturals.