Aquest divendres al matí les famílies d’alguns alumnes de l’escola francesa d’Ordino han rebut una nova alerta. La reacció cutània que van patir una cinquantena d’infants dimarts, s’ha tornat a repetir. En aquest cas ha afectat una vintena d’alumnes i dos adults amb una urticària més lleu. Tots havien patit la reacció també dimarts. La reacció no afecta l’escola andorrana, tot i que els edificis estan connectats.

Un equip del SUM s’ha desplaçat al centre per atendre els afectats. La directora ha trucat a les famílies i algunes s’han desplaçat al centre escolar per seguir-ne l’evolució. S’ha reubicat als alumnes en espais annexos mentre s’intentava esbrinar les causes. Les primeres analítiques d’aquesta setmana no han mostrat tòxics i s’està a l’espera dels resultats de les anàlisis enviades a Barcelona.

Les famílies de la resta d’alumnes de l’escola francesa ja poden anar a recollir els infants. S’habilita un servei de permanència fins a les 16h per a les que no puguin desplaçar-se fins a la tarda a l’escola. La direcció del centre s’ha reunit amb la ministra d’Educació i tècnics d’Educació i de Salut.

La reacció va començar dimarts

Els alumnes afectats dimarts eren de quatre aules diferents. Van notar una urticària a la pell i, de la mateixa manera que avui, els serveis mèdics es van desplaçar a l’escola amb tècnics del ministeri per esbrinar-ne les causes. Els alumnes van anar abandonant el centre a mesura que els símptomes s’anaven alleujant. Alguns també van patir mal de cap i dolor abdominal.

Dimecres els alumnes afectats no van utilitzar la zona on s’hauria originat la reacció. Va ser llavors quan es van recollir les mostres per analitzar-les.