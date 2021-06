Gallardo, Molné i Marticella presenten el projecte d’Heliport Nacional a la Caubella

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presentat aquest matí acompanyat de la cònsol major de la Massana, Olga Molné, i el director general de Pal-Arinsal, Josep Marticella, el projecte per emplaçar l’Heliport Nacional a la zona de la Caubella. El ministre ha destacat que l’objectiu de la infraestructura és “ajudar a desenclavar el país, potenciar el turisme i oferir una alternativa viable al transport terrestre”. A més, ha apuntat, el lloc de l’emplaçament permetrà que es creïn sinergies amb el domini esquiable i puguin oferir-se paquets comercials. En aquest sentit, Marticella espera que esdevingui “una nova porta d’entrada a l’estació”.

Gallardo també ha donat a conèixer que els estudis previs que s’han fet evidencien que la petjada acústica permetria fins a 33 vols comercials diaris – una xifra molt per sobre de la que s’espera – i l’impacte sonor serà inferior a la que hi ha ara a la parròquia. En aquest sentit, Molné ha remarcat la importància d’un heliport nacional tant per garantir un sistema de transport sanitari ràpid i eficient com per obrir noves oportunitats turístiques i econòmiques. La ubicació escollida ha apuntat “a més solucionarà l’impacte acústic de l’actual heliport, al centre del poble”.

El ministre també ha avançat que, una vegada en funcionament, tots els vols comercials que es facin al país, siguin de l’empresa concessionària o de qualsevol altra, hauran d’aterrar i enlairar-se des de l’heliport: “la voluntat és integrar-hi els projectes privats”.

Pel que fa al calendari, el ministre Gallardo ha anunciat que la voluntat de l’Executiu és publicar el plec de bases per al concurs internacional a finals d’estiu i que el projecte s’adjudiqui durant el primer trimestre del 2022: “la previsió és que les obres, que podran començar durant el primer semestre de l’any, durin un any i tinguin un cost aproximat de 4 milions d’euros”. Així, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha explicat que el cost l’assumirà l’empresa concessionària a canvi dels anys de concessió de la infraestructura.